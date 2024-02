Monster Hunter Stories - Le jeu original de la Nintendo 3DS de retour sur Nintendo Switch

Si beaucoup de joueurs ont découvert la licence Monster Hunter Stories avec le second opus Wings of Ruin paru en 2021 chez nous, Capcom vient rectifier le tir en proposant en 2024 le premier opus sur Nintendo Switch et supports concurrents. Monster Hunter Stories premier du nom reviendra ainsi dès cet été et proposera aux joueurs de nouvelles fonctionnalités, à savoir :

Rendu visuel retravaillé : Les joueurs peuvent désormais chevaucher les Monsties modélisés avec un niveau de détail supérieur, bénéficier de textures et éclairages en haute définition et profiter d’écrans 16:9.

Ajout d'un doublage intégral : les joueurs pourront s'immerger encore plus dans l'aventure grâce aux voix japonaises et anglaises.

Prise en charge de langues supplémentaires : En plus des langues déjà présentes en sous-titres telles que le français, Monster Hunter Stories bénéficiera d'un support linguistique supplémentaire, avec le chinois traditionnel et simplifié, le coréen, le russe, le portugais brésilien, le polonais et l'arabe.

Mode Musée : Les Riders y retrouveront les musiques du jeu et les croquis de développement, dont certains inédits.

Mises à jour : Auparavant uniquement disponibles au Japon, les joueurs pourront maintenant profiter des mises à jour de titres, débloquant le contenu des updates 1.20 et 1.30.