TEST - Monster Hunter Stories 2 - Troquez la chasse contre l'élevage sur Nintendo Switch

Nouvelle sortie majeure signée Capcom et exclusivement à destination de la Nintendo Switch, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est le nouvel opus d'un spin-off de sa célèbre franchise de chasse aux monstres, débutée en 2016 sur Nintendo 3DS. Proposant une nouvelle histoire sous fond de prophétie apocalyptique, et toujours plus de monstres à élever, ce nouvel épisode s'annonce comme un must-have sur Nintendo Switch à en croire notre ami Lotario en charge du test.

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sera officiellement disponible le 9 juillet 2021 dans toutes les boutiques.

L'histoire se déroule donc quelques décennies après la fin du premier épisode. Red, le héros du premier volet, n'est plus de ce monde. Vous allez donc pouvoir incarner au choix son petit-fils ou sa petite fille suivant votre préférence (choix qui n'aura aucune conséquence sur l'intrigue). Dès le départ, vous pourrez créer votre personnage suivant vos goûts. L'éditeur de personnage est très complet et vous pourrez personnaliser votre avatar à votre guise tant au niveau des cheveux, la bouche, les yeux, ou encore la forme du visage. Il y a vraiment de quoi faire. En revanche, impossible de changer de taille et de corpulence. Une fois votre avatar prêt à vivre son aventure, vous vous retrouvez dans le village de Mahana. C'est ainsi que vous et les autres villageois allez assister à un phénomène étrange : il semblerait que les Rathalos partent tous pour une raison inconnue. Dans l'univers de Monster Hunter, les humains ont une connaissance accrue de la faune et savent repérer des comportements inhabituels. Ce mouvement de Rathalos est tout sauf normal.

