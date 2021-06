Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin annonce une démo, des contenus gratuits et se montre en vidéo à l'occasion de cet E3

Cette fois c'est la dernière ligne droite, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sort le 9 juillet prochain et à l'occasion de son événement spécial E3 2021, Capcom a tenu à dévoiler une bande-annonce pour le titre mais aussi d'annoncer qu'une démo sera disponible sous peu pour le titre. En effet, les joueurs auront l'occasion d'essayer gratuitement le jeu à partir du 25 juin prochain et ils pourront même transférer leurs données de jeu vers le jeu lui-même quand il sortira.

De plus, une première mise à jour du jeu, gratuite encore une fois, est d'ores et déjà prévue pour le 15 juillet prochain en ajoutant au jeu le chumsky de Monster Hunter Rise, nouvelle égérie de la saga, en jeu. Tout est visible dans la bande-annonce spéciale E3 2021 ci-dessous.