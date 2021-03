Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin - découvrez les 3 nouveaux amiibo inédits du jeu

Si vous êtes un féru des amiibo et avez l'âme d'un collectionneur alors cette information est faite pour vous. C'est lors du Monster Hunter Digital Event d'aujourd'hui, nous avons eu la chance d'obtenir de nouvelles informations sur deux titres de Capcom à venir sur Nintendo Switch à savoir Monster Hunter Rise et notamment sur Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin.

Ce qui nous intéresse plus exactement ce sont les 3 amiibo provenant de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin qui nous ont été dévoilé durant ce live. En effet, les amiibo Ena, Razaewing Ratha (Rathalos) et Tsukino seront disponibles le 9 juillet prochain en même temps que la sortie du jeu. Et plus de pouvoir vous la raconter auprès de vos amis, ces figurines auront pour effet de vous débloquer du contenu spécifique et rare en jeu. Si cela vous intéresse, retrouvez notre news sur les précommandes des 3 amiibo de Monster Hunter Rise ICI.

Pour rappel, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sera disponible sur PC et Nintendo Switch le 9 juillet 2021 . Retrouvez toutes les dernières infos croustillantes sur le jeu ICI.

