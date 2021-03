Monster Hunter Digital Event revivez la présentation de Monster Hunter Rise et de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin en replay

Le Monster Hunter Digital Event vient de s'achever, ce fut l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur les deux prochains titres phares de la saga, tous les deux prévus sur Nintendo Switch. Monster Hunter Rise attendu pour le 26 mars prochain s'est longuement dévoilé avec de nouvelles images, de nouveaux modes, des détails sur son online et une nouvelle démo. Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sortira, quant à lui, le 9 juillet 2021 .

Ce fut l'occasion d'apprendre de nombreux nouveaux détails sur ces deux jeux, nous vous avons listé ces annonces (et les articles correspondants) ci-dessous

Qu'avez-vous pensé de ce "direct" spécial Monster Hunter ? Attendez-vous plus Monster Hunter Rise ou Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin ?