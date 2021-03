Monster Hunter Rise dévoile dans un nouveau mode et une nouvelle démo

Il est de bon ton de nous rappeler à tous que Monster Hunter Rise sort dans quelques petits jours, le 26 mars prochain . Pour l'occasion Capcom nous a gâté en nouvelles informations lors de son Monster Hunter Digital Event. Tout d'abord la présentation a commencé fort avec une toute nouvelle bande-annonce pour le titre, puis nous en avons appris plus sur le Mode Horde teasé lors de la bande-annonce du dernier Nintendo Direct, dans ce mode inédit vous devrez survivre à des invasions de monstres enragés. Enfin nous avons eu droit à de nouvelles informations sur les modes multijoueur du titre, la façon de rejoindre nos amis en ligne et comment rejoindre une session, les quêtes solo et les quêtes jouables en multijoueur seront séparées, certaines quêtes devront impérativement être faites en solo.

Pour terminer Capcom a annoncé une nouvelle démo pour le jeu, celle-ci vous permettra dès le 12 mars de vous mesurer au monstre flagship (le monstre principal de cet épisode de Monster Hunter) du jeu, l'effrayant Magnamalo.

Tous les détails sont dans les vidéos ci-dessous :

La nouvelle bande-annonce

Des détails autour du mode horde et du multijoueur :

La nouvelle démo :

Pensez-vous que ce Monster Hunter Rise sera à la hauteur des attentes qui pèsent sur lui ?