Monster Hunter Rise : Capcom dévoile un concours sur TikTok

Si les jeux vidéo ont depuis longtemps envahi les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, ils sont encore timides sur TikTok, l'application créée en 2016 qui permet de voir mais aussi de créer et de partager très facilement de petits clips musicaux. Très populaire auprès des jeunes voire des très jeunes, cette application est aussi désormais très prisée par les politiques, les médias, les commerciaux et les grosses sociétés en tous genres qui espèrent à travers elle atteindre son cœur de cible.

La preuve, une nouvelle fois avec ce concours lancé par Capcom sur TikTok Japon à l'occasion de la sortie de Monster Hunter Rise et qui invite les utilisateurs de l'application à utiliser les filtres spéciaux créés pour l'occasion afin d'en faire des petits clips. Les filtres sont déjà présents mais le concours commencera le 26 mars et se terminera le 11 avril. Dix participants recevront des petits goodies spéciaux (voir ici.) Pour le moment, le concours n'est annoncé qu'au Japon mais grâce au site Nintendo Everything, vous pouvez en avoir un aperçu en cliquant ICI.