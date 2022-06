Monster Hunter Rise : Sunbreak : nouveaux détails et trailer de l'extension monstrueuse

Le Capcom Showcase diffusé cette nuit (toutes les infos ici) a été l'occasion d'une longue présentation de Monster Hunter RISE : Sunbreak, l'extension majeure de Monster Hunter Rise qui débarque ce mois-ci sur Nintendo Switch et Steam. L'occasion de découvrir de nouveaux trailers et images de gameplay mais aussi quelques infos sur les environnements de l'extension et les "Monstres" qui la peupleront comme l'Espinas et le Gore Magala. Pour plus de détails, retrouvez la vidéo ci-dessous sous-titrée en français.

À PROPOS DE SUNBREAK Extension Monster Hunter RISE : Sunbreak

L'univers de Monster Hunter Rise s'agrandit avec une extension monstrueuse comportant de nouveaux monstres, des régions inédites et bien plus encore ! Une nouvelle aventure dans un royaume lointain

Depuis les événements de Monster Hunter Rise, la notoriété de votre chasseur a dépassé les frontières de votre région d'origine ! Sous le nom de « Flamme féroce de Kamura », vous devez à présent traverser l'océan pour aider un royaume à faire face à de terribles menaces ! Nouveaux ennemis et adversaires du passé

Dès votre arrivée à l'avant-poste d'Elgado, vous découvrez que les phénomènes hors du commun qui frappent la contrée sont le fait de Malzeno, du Lunagaron et du Garangolm, de terrifiants monstres surnommés les Trois Seigneurs. Vous devrez également faire face à des monstres familiers qui n'étaient pas revenus dans Monster Hunter Rise ! Gameplay approfondi

Votre fidèle Filoptère est toujours à vos côtés, plus utile que jamais. Les nouvelles compétences pour les 14 types d'armes apportent également de nouvelles options à votre chasse. Des personnages singuliers

Votre base d'opérations abrite de nouveaux visages, chacun avec son propre charme. Ils auront parfois besoin de votre aide, mais sauront aussi être là pour vous !

Remarque : Monster Hunter Rise est nécessaire pour jouer à cette extension. Il faut terminer la Quête du Grand-Camp 7★, « Déesse-serpent du tonnerre », pour accéder au contenu de Sunbreak. Si le jeu est lancé lorsque vous achetez ce contenu, vous devrez le redémarrer afin de pouvoir accéder aux nouveautés.

Pour rappel, Monster Hunter RISE : Sunbreak sera disponible le 30 juin 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 39,99€ (et )Steam.) De nouveaux amiibo et une manette Nintendo Switch Pro à l'effigie du Malzeno seront disponibles dans le même temps- voir détails ICI. Plus de détails dans notre preview réalisée par notre spécialiste maison, Babidu

Voir aussi :

Date de sortie, prix, histoire, Edition Deluxe... Retrouvez toutes les dernières infos sur l'extension Sunbreak