Preview - Monster Hunter Rise : Sunbreak - La chasse reprend sur Nintendo Switch

Le mois de juin risque d'être des plus productifs pour les chasseurs en herbe. Si Monster Hunter Rise a su passionner les joueurs sur Nintendo Switch depuis sa sortie en mars 2021, ceux qui ont terminé l'aventure et les nombreuses quêtes qui ont été distribuées gratuitement par la suite n'attendent qu'une chose, l'arrivée de l'extension du jeu dénommée Monster Hunter RISE : Sunbreak. Accessible une fois l'aventure principale terminée, cette extension qui vous coûtera 39,99€ propose un tout nouveau scénario, ainsi que de nouvelles quêtes de chasse, et bien sûr l'arrivée de nouveaux monstres à chasser.

En attendant sa sortie le 30 juin 2022 ainsi que notre test dédié, notre ami babidu vous a préparé une petite preview à retrouver juste-ici.

Que l'on soit bien clair, Sunbreak n'est pas un nouveau Monster Hunter, n'a pas vocation à l'être et n'a tout bonnement prétendu l'être. Il est ici question de rajouter du contenu au jeu de base, de corriger certains défauts mais aussi et surtout, de prolonger l'expérience Monster Hunter Rise, de bâtir dessus et de donner aux fans de cet épisode de quoi passer encore une bonne centaine d'heures dessus.

Pour lire la preview de Monster Hunter RISE Sunbreak, cliquez ici !

Source : Nintendo