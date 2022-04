Monster Hunter Rise : Sunbreak nous fait visiter sa citadelle et nous montre un combat contre un Garangolm

MHR : Sunbreak, l'extension monstrueuse du hit de la Nintendo Switch Monster Hunter Rise, t oujours prévue pour le 30 juin prochain au prix de 39,99 euros, se dévoile un peu plus via deux vidéos publiées par Capcom et les équipes de développement de ce DLC. Dans ce duo de vidéos, nous pouvons tout d'abord avoir un joli aperçu de la Citadelle, un des nouveaux lieux clés du jeu et du biome l'entourant. Dans la seconde vidéo, nous pouvons voir l'un des nouveaux monstres de cette extension, le Garangolm en action lors d'un combat. Quand on parle d'une saga aussi réputée que Monster Hunter pour ses mécaniques et son feeling de jeu, rien de tel que du gameplay pour montrer les possibilités du titre.

Attendez-vous cette extension de pied ferme ?