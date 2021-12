Monster Hunter Rise Sunbreak se dévoile un peu plus et annonce de nouveaux Amiibo

L'extension Sunbreak pour le jeu Monster Hunter Rise se dévoile un peu plus au travers d'une nouvelle vidéo montrée durant les The Game Awards 2021 avant sa sortie l'été prochain sur Nintendo Switch. Dans ce court nouveau teaser mais riche en nouveautés, nous apprenons notamment l'arrivée d'un tout nouveau monstre, le Lunagaron que nous pouvons d'ailleurs voir en action dans la vidéo, d'un tout nouveau personnage qui semble avoir une importance capitale dans le scénario de la future extension mais aussi et surtout de tous nouveaux Amiibo qui viendront accompagner la sortie du jeu, à savoir un Amiibo du Malzeno (le monstre flagship de cette extension), un Amiibo de votre fidèle Chumsky et un dernier de votre Palico (tous deux affublés de l'armure du Malzeno).

Attendez-vous cette extension de pied ferme ?