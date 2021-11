Monster Hunter Rise passe en version 3.6.1 et se prépare à accueillir Sonic - Découvrez tous les détails de la mise à jour

Toujours prévue pour le 26 novembre , la collaboration entre Sonic, la mascotte de Sega, et Monster Hunter Rise arrive à grands pas. Les développeurs du dernier Monster Hunter en date préparent en ce moment le terrain en déployant une nouvelle mise à jour qui fait passer le jeu en version 3.6.1, notez qu'il vous faudra environ 0.1 Go en plus d'une connexion internet pour pouvoir accueillir celle-ci. Disponible dès maintenant , cette mise à jour se permet en plus de corriger quelques bugs du jeu au passage, retrouvez ci-dessous le patch note complet :

Patch : Ver.3.6.1 : Important Pour utiliser les DLC et jouer en ligne, vous devez mettre à jour Monster Hunter Rise vers la version la plus récente. - La version dont vous disposez actuellement est indiquée en bas à droite de l'écran titre. - Le jeu en ligne nécessite un abonnement Nintendo Switch Online.

Si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez jouer en multijoueur local, à condition que tous les joueurs utilisent la même version du logiciel. - Pour plus d'informations, veuillez visiter la page d'assistance de Nintendo.

Disponibilité : 25 novembre 2021 Espace requis : Environ 0,1 Go (cette mise à jour seulement) - Si vous mettez le jeu à jour pour la première fois après l'achat, l'espace requis est d'environ 3,7 Go.

- Veuillez vous assurer d'avoir assez d'espace libre avant de télécharger la mise à jour. Ajouts et changements importants De nouvelles quêtes Événement seront disponibles chaque semaine.

De nouveaux DLC peuvent être achetés via le Nintendo eShop.

Une nouvelle fonction "Correction gyro" sera ajoutées aux options du gyroscope.

Vous pourrez désormais ajuster la fréquence à laquelle la position du gyroscope est recalibrée. Corrections de bugs / Autres Monstres Correction d'un bug qui empêchait les monstres de se replier si le joueur rejoignait une Quête Calamité à un moment spécifique, rendant ainsi la quête impossible à compléter. Joueur Correction d'un bug qui entraînait des problèmes d'affichage avec l'armure Bishaten lorsqu'elle était équipée sur le type de corps 01.

Correction d'un bug qui empêchait la modification du réticule de la caméra manuelle lorsqu'un monstre changeait de posture en raison d'un état spécial.

Correction d'un bug qui donnait l'impression que les Grands Filoptères ne bougeaient pas si le joueur en utilisait un pour collecter un objet juste après une glissade.

Correction d'un bug empêchant certaines couleurs enregistrées d'être correctement reflétées dans l'aperçu lors de la création d'un personnage.

Correction d'un bug à cause duquel la mèche de la coiffure "Queue Izuchi" traversait le casque Kulu.

Correction d'un bug qui empêchait l'activation des effets du Dégainage éclair/Batto-jutsu lors de mouvements spécifiques avec certaines armes de mêlée.

Correction d'un bug dans le timing de réinitialisation de l'Attaque enragée avec la grande épée qui a été introduit à la suite d'une correction de bug dans la version 3.4.1.

Correction de l'explication des commandes pour le Brise course avec le marteau, car elle était identique à celle du Tourbillon fulgurant Lien de soie.

Correction d'un bug entraînant parfois l'arrêt du jeu si les munitions Antiblindage du fusarbalète explosaient lors d'un changement de scène, comme par exemple à l'affichage de l'écran de résultat de la quête. Autres Correction d'un bug qui empêchait parfois l'avertissement sur la photosensibilité d'être affiché dans la langue sélectionnée.

Correction d'un bug qui entraînait le retour aux paramètres par défaut si le joueur annulait après avoir effectué certaines actions sur l'écran des options.

Correction d'un bug qui empêchait la disparition de l'icône "!" pour le message situé tout en bas de la fenêtre de chat, si le joueur regardait le journal alors qu'il y avait un message de chat non lu.

Correction d'un bug qui, selon certaines conditions, empêchait la disparition de l'icône "!" même après acceptation de toutes les Cartes Guilde.

Correction d'un bug à cause duquel la pression sur les boutons directionnels était comptabilisée deux fois lorsque le joueur appuyait au moment exact où l'écran de sélection de quête s'affichait.

Corrections de textes.

Corrections de bugs divers.

Monster Hunter Rise est disponible depuis le 26 mars dernier sur Nintendo Switch, il fut noté 9/10 par l'incroyable Lotario lors de son test que vous pouvez lire ou relire en cliquant ici. Enfin, une extension Monster Hunter Rise Sunbreak est attendue pour l'été prochain .

Source : Monsterhunter