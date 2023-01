Monster Hunter Rise: Sunbreak dépasse enfin les 5 millions de ventes

On ne l'arrête décidément plus, Monster Hunter Rise : Sunbreak, la monstrueuse mais délicieuse extension pour Monster Hunter Rise est disponible depuis le 30 juin dernier sur Nintendo Switch et PC. En amont de la sortie de Monster Hunter Rise sur PlayStation 4 et 5, ainsi que sur Xbox One, Series S et Series X le 20 janvier prochain puis de Sunbreak d'ici quelque temps , Capcom vient de dévoiler avoir vendu pas moins de 5 millions d'unités de Monster Hunter Rise : Sunbreak sur PC et Nintendo Switch. Un excellent score pour l'un des meilleurs DLC de l'année 2022.

Cliquez ici pour lire notre test complet de Monster Hunter Rise : Sunbreak.

We're thrilled to share that Monster Hunter Rise: #Sunbreak has sold more than 5 million units worldwide across Nintendo Switch and PC/Steam! Thanks for your support!



To celebrate, we'll be sharing a commemorative in-game item pack. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/BrSljoDzQ8