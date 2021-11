Sonic est enfin arrivé dans Monster Hunter Rise

L'hérisson le plus rapide de l'univers aura pris son temps pour enfin arriver à destination mais c'est désormais chose faite, Sonic rejoint enfin la chasse aux monstres dans Monster Hunter Rise via la mise à jour gratuite. Le jeu, passé récemment en version 3.6.1, rend donc disponible les deux quêtes spéciales qui permettront de débloquer des costumes pour vos chasseurs, une tenue spéciale pour votre palico et évidemment un cosplay de tails pour votre chumsky ainsi que des décorations spéciales pour vos huttes. La première quête vous demandera de collecter 200 anneaux en l'honneur de Sonic et la seconde vous mettra face à un Nargacuga, vous pourrez accéder à ces deux quêtes en parlant au facteur de votre village.

Monster Hunter Rise est disponible depuis le 26 mars dernier sur Nintendo Switch, il fut noté 9/10 par l'incroyable Lotario lors de son test que vous pouvez lire ou relire en cliquant ici. Enfin, une extension Monster Hunter Rise Sunbreak est attendue pour l'été prochain .

