Monster Hunter Rise : "l'exclusivité" Capcom de la Nintendo Switch aura bien droit à un portage sur PC mais pas avant 2022

C'est l'un des exclusivités monstrueuses de la Nintendo Switch du mois de mars : Monster Hunter Rise. Il s'agit d'un jeu spécialement conçu pour coller aux spécificités de la console de Nintendo mais aussi à son public et avec lequel Capcom espère retrouver le niveau d'engouement de la grande époque de la PSP au Japon. Capcom mise en effet beaucoup sur le côté portable et convivial de la Nintendo Switch permettant de jouer à plusieurs n'importe où, chaque joueur avec sa console. Pour autant, on se doutait bien que le jeu finirait par sortir sur des plateformes plus conventionnels surtout que des rumeurs allaient dans ce sens, suite au piratage des serveurs de Capcom.

Cependant, on aurait pu penser que Capcom allait attendre un peu avant de confirmer ce fait mais le producteur du jeu, Ryozo Tsujimoto et son réalisateur Yasunori Ichinose viennent de vendre la mèche dans une entrevue au site fanbyte. Monster Hunter Rise sortira bien sur PC mais pas avant 2022. Le portage semble donc encore lointain et il en est d'ailleurs encore à ses débuts... Quant à la sortie sur d'autres consoles, les deux artistes n'en n'ont rien dit.

A ce stade donc, Monster Hunter Rise reste une exclusivité console. Signalons que l'autre Monster Hunter de la Switch prévu cette été, à savoir Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, reste pour le moment annoncé exclusivement sur Nintendo Switch mais le jeu ayant des connexions avec Monster Hunter Rise, il n'est pas exclu que tôt ou tard on le retrouve sur d'autres supports...

Pour rappel, Monster Hunter Rise est attendu sur Nintendo Switch le 26 mars 2021 . Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes.

Source : Fanbyte