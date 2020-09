Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin se dévoile sur Nintendo Switch

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'annonce de Monster Hunter Rise s'est accompagnée d'un second titre à destination de la Nintendo Switch : Monster Hunter Stories 2 : Wing of Ruin, faisant suite du spin-off débuté sur Nintendo 3DS en 2016.

Le temps de cette aventure, nous oublierons le métier de chasseur pour retrouver celui de Rider, des personnes faisant éclore des oeufs de monstre et les utilisant en combat. Bien que nous n'ayons pour l'instant que très peu d'informations, nous savons que l'histoire commencera par la disparition massive des Rathalos, et la rencontre de notre héros avec une jeune fille qui lui remettra un oeuf.