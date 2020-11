Monster Hunter Rise : son développement et sa sortie impactés par la crise du coronavirus

C'est une crise dont on a pas fini de parler et de voir, et même de subir, les effets. La crise sanitaire du coronavirus a bouleversé et bouleverse encore le monde entier même si tout le monde n'est pas impacté de la même manière. Dans le secteur des jeux vidéo, certains réussissent d'ailleurs même a tirer leur épingle (du jeu- évidemment) car les jeux vidéo permettent de s'occuper l'esprit et de s'amuser, parfois avec ses amis en ligne, tout en restant confiné. Mais en même temps, il faut bien aussi développer les jeux et à l'aune de cette crise, on s'est aperçu que beaucoup de studios, et notamment des studios japonais, n'étaient pas prêts et n'avaient pas la culture du télé travail ce qui a considérablement ralenti le développement de nombreux titres.

Dans une entrevue publiée par le site Nikkei (et traduite par Nintendo Everything), Haruhiro Tsujimoto, le président de Capcom a justement expliqué que la pandémie avait retardé le développement de Monster Hunter Rise qui avait du être suspendu pendant plus d'un mois , reculant aussi la date de sortie initiale jusqu'au 26 mars 2021. Un retard qui fait que Capcom s'attend à ce que l'essentiel des revenus générés par le jeu ne soit perçu qu'au cours de la prochaine année fiscale (débutant le 1er avril 2021 )

Les premières précommandes concernant le jeu sont pour le moment conformes aux attentes de Capcom qui pense que Monster Hunter Rise aura (au moins) le même succès que Monster Hunter : World., le dernier opus de la série disponible sur PC, PS4, Xbox One mais pas sur Nintendo Switch. Haruhiro Tsujimoto explique d'ailleurs avoir choisi la Nintendo Switch pour son côté portable. Rappelons que si la série Monster Hunter est née et a rencontré le succès sur console de salon, elle est devenue un véritable phénomène de société au Japon, une fois déclinée sur Psp- notamment parce qu'elle permettait de jouer à plusieurs en local.

En proposant un nouvel opus spécifiquement pensé pour la Nintendo Switch, une console qui réunit le meilleur des deux mondes, salon et portable, Cacom espère sans doute reproduire l'engouement de la PSP. Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir Monster Hunter Rise en exclusivité sur Nintendo Switch.

«L'intérêt du Switch est que vous pouvez le retirer et le jouer où que vous soyez. Que ce soit pendant un trajet ou au lit, je pense que les fans seront ravis de pouvoir jouer à Monster Hunter n'importe où. Nous avons incorporé des éléments qui ne figuraient pas dans les titres précédents tels que de nouvelles options de mobilité aérienne et avons également ajouté un nouveau personnage de chien (Palamute) qui accompagnera les joueurs lors de chasses. Nous avons déjà commencé à prendre des précommandes pour le jeu et jusqu'à présent, elles sont là où nous nous attendions. En raison de la pandémie, le développement a été suspendu pendant près d'un mois et la sortie a été reportée à mars 2021, nous nous attendons donc à ce que l'essentiel des revenus du jeu provienne du prochain exercice. Avec la sortie d'un nouveau titre, il y a un «effet d'annonce» qui aide à faire connaître le jeu et nous nous attendons à ce que ce titre se vende ainsi que les entrées précédentes comme Monster Hunter: World. »

Monster Hunter Rise a été annoncé pour Switch lors d'une Nintendo Direct Mini: Partner Showcase en septembre. Il sera lancé dans le monde entier le 26 mars 2021.