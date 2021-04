Monster Hunter Digital Event : un nouveau direct à suivre le 27 avril

Capcom vient d'annoncer un nouveau Monster Hunter Digital Event pour le mois d'avril (après celui de mars- souvenez-vous.) Au programme de nouvelles infos sur Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin.

Sorti le mois dernier en exclusivité (temporaire) sur Nintendo Switch Monster Hunter Rise doit recevoir une grosse mise à jour nommée 2.0 . Ce Digital Event devrait nous en dire plus et la mise à jour devrait probablement arriver dans la foulée. Pour rappel, cette mise à jour devrait notamment inviter le Rahtalos supérieur mais aussi le Chamelos et d'autres surprises.

Quant à Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, il est attendu le 9 juillet sur Nintendo Switch. On peut s'attendre à de nouvelles images, voire une démo. Bref, tout est possible.