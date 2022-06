Monster Hunter Rise : Sunbreak s'offre une démo gratuite sur Nintendo Switch et Steam

C'est durant le Capcom Showcase de cette nuit (toutes les infos ici) que de nouvelles informations sur "l'extension monstrueuse" Monster Hunter RISE : Sunbreak ont été dévoilées. Outre un nouveau trailer et une présentation complète (voir là, le show a officialisé l'arrivée d'une démo gratuite sur l'eShop de la Nintendo Switch mais aussi sur Steam, le 15 juin prochain. Cette démo permettra de participer aux Quêtes d'entrainement mais aussi à une Quête avancée, d'affronter l'Astalos et d'autres monstres, et de se familiariser avec le système "Transfert Talent de substitution" ainsi que de "nouvelles attaques Liens de soie". Pour plus de détails, voir la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, Monster Hunter RISE : Sunbreak sera disponible le 30 juin 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 39,99€ (et )Steam.) De nouveaux amiibo et une manette Nintendo Switch Pro à l'effigie du Malzeno seront disponibles dans le même temps- voir détails ICI. Plus de détails dans notre preview réalisée par notre spécialiste maison, Babidu

