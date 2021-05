Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin continue de détailler son histoire et ses systèmes de jeu en vidéo

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin continue sa petite campagne marketing avant sa sortie mondiale le 9 juillet prochain sur Nintendo Switch (et sur Steam à la même date). Cette fois-ci c'est la bonne, le titre s'est doté d'une solide bande-annonce présentant à la fois son histoire mais aussi ses personnages et leurs motivations. Les héros du premier épisode sont de retour et le héros du jeu devra combattre une mystérieuse lumière rouge qui enrage les monstres qu'elle touche.

Afin de comprendre ce phénomène et de le combattre, les joueurs disposeront d'une toute nouvelle manière d'améliorer leur collection de Monsties. En effet, vous pourrez dans ce tout nouvel épisode combiner des gènes entre les monstres afin de créer de nouvelles combinaisons pour les monstres qui vous assisteront dans votre quête et ainsi créer des monstres spécialisés dans un domaine ou utile contre un autre type de monstre. À vous de faire les bonnes combinaisons ?

À quelques semaines de sa sortie, vous êtes vous laisser séduire par ce nouvel épisode de Monster Hunter Stories ?

La nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a livré un premier aperçu de la lumière rouge qui provoque la rage des monstres exposés et qui a commencé à se répandre sur toute la planète. Ce trailer a également dévoilé de nouveaux détails sur le lien entre le héros du jeu et le Ratha Destructeur, l'endroit où se trouve son grand-père, le légendaire Rider de Monstre appelé Red et certains personnages de Monster Hunter Stories qui font leur grand retour. Bien que les relations entre les enragés, la disparition des Rathalos à l’échelle planétaire et la naissance du Ratha destructeur ne soit pas claires, les joueurs pourront compter sur l'aide de leur compagnonne de combat Avinia et de son Monstie Frostfang, pour les aider à percer ce mystère.

En plus de fournir des détails sur l'histoire, le Digital Event de mai a également livré un premier aperçu sur la manière dont les Riders vont pouvoir collecter et améliorer leurs compagnons Monsties. Afin de collecter de nouveaux œufs de Monsties, les joueurs devront sonder les profondeurs de toutes les tanières de Monstres qu'ils trouveront lors de leur périple. Ces antres sont de toutes formes et de toutes tailles. Les plus prisées contiennent des œufs de Monstres rares possédant potentiellement des gènes plus précieux. Après être retournés aux écuries avec de nouveaux œufs, les joueurs pourront les faire éclore pour découvrir les nouveaux Monsties qu'ils auront acquis, et utiliser la fonction Rite de transmission pour transférer des gènes uniques d'un Monstie à un autre. En combinant des gènes du même élément ou du même type d'attaque, les joueurs pourront créer une équipe de Monsties particulièrement spécialisés dans un domaine, ou mélanger des gènes de différents Monsties pour créer des Monsties plus polyvalents, capables d'utiliser des compétences de chaque type d'attaque et d’élément.