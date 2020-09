Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2, Resident Evil : Village... Capcom dévoile ses nouveaux jeux en direct du TGS aujourd'hui à 15h

Jusqu'à dimanche soir se tient l'édition 2020 du célèbre salon de jeux vidéo japonais : le Tokyo Game Show. Une édition entièrement numérique constituée d'une succession d'annonces et de présentations mais aussi d'évènements retransmis sur le net. Cet après-midi, c'est au tour de Capcom de dévoiler son programme avec, pour commencer une vidéo d'une heure (sous-titrées en anglais) à découvrir dès 15 heures aujourd'hui (heure de Paris) Cette vidéo sera suivie par des présentations des prochains gros titres de Capcom : Champion Edition, Devil May Cry Special Edition, Resident Evil Village et surtout, pour les possesseurs de Nintendo Switch un gros plan sur Monster Hunter Rise et Stories 2 : Wings of Ruin.(dévoilés lors du Monster Hunter Direct- à voir et revoir ICI.)

Pour ne rien rater, restez sur cette page et pour plus d'infos, rendez-vous sur le blog de Capcom.

Source : Capcomfrance