The Great Ace Attorney - Les meilleures musiques des deux titres arrivent au format vinyle

Bien qu'elle ne soit pas forcément la plus connue par les fans de la licence, The Great Ace Attorney propose aux joueurs de découvrir les péripéties de Ryunosuke Naruhodo, l'ancêtre de Phoenix Wright à l'époque Victorienne. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire connaissance avec ce personnage, les deux opus mettant en avant ce personnage sont disponibles à l'achat sur Nintendo Switch. Pour les plus mélomanes d'entre-nous, Materia Collective et Maximum Entertainment France ont annoncé un partenariat signant l'arrivée du vinyle Objection! Greatest Hits From the Great Ace Attorney réunissant les meilleurs morceaux du jeu The Great Ace Attorney Chronicles (la compilation sortie également sur Nintendo Switch).

Le meilleur de la musique de The Great Ace Attorney est réinterprété par l'illustre orchestrateur Wayne Strange, connu entre autres pour son travail sur les concerts du 25ème anniversaire de la série The Legend of Zelda et Symphony of the Goddesses. Objection! Greatest Hits From the Great Ace Attorney sera disponible en France dès le 18 avril 2024 .

À propos de Objection! (Greatest Hits From the Great Ace Attorney) 1LP :

OBJECTION ! ~ Greatest Hits From the Great Ace Attorney met en lumière huit des chansons les plus populaires de The Great Ace Attorney Chronicles, une duologie qui raconte l'histoire de Ryunosuke Naruhodo, un avocat japonais de l'ère Meiji, qui se rend dans l'empire lointain et naissant de la Grande-Bretagne. Associé au grand détective Herlock Sholmes, Ryunosuke doit naviguer dans les recoins sombres du système juridique anglais afin de défendre les âmes les plus infortunées. L'album vise avant tout à honorer l'esprit de la musique originale, tout en développant ses qualités narratives et en améliorant l'instrumentation. Dépêchez-vous ! Le jeu se prépare !

Tracklist :

[Side A]

Ryunosuke Naruhodo - Objection! 1:45 Tobias Gregson - The Great Detective's Great Foe 2:22 Barok van Zieks - The Reaper of the Bailey 3:54 Susato Mikotoba - A New Bloom in the New World (Piano Arrangement) 2:39

[Side B]