Just Dance 2022 officialisé sans surprise sur toutes les plateformes dont la Nintendo Switch

Sans surprise, la conférence Ubisoft Forward de l'E3 2021 (à voir et à revoir ICI) a officialisé Just Dance 2022 qui sortira sur toutes les plateformes dont la Nintendo Switch en fin d'année. Comme d'habitude 40 nouveaux titres et donc 40 nouvelles chorégraphies à reproduire devant son écran dans la joie et l'allégresse. Parmi les titres dévoilés : Level Up de Ciara et Believer du groupe Imagine Dragons. Le jeu donnera aussi la part belle à Todrick Hall un "chanteur, danseur, acteur, réalisateur et chorégraphe" qui nous fera l'honneur d'être présent dans le jeu et même de chanter une version spéciale de son hit interplanétaire Nails, Hair, Hips, Heels. On en frémit d'avance. Retrouvez justement Todrick Hall dans la présentation du jeu ci-dessous.

Just Dance 2022 sera disponible le 4 novembre prochain sur Nintendo Switch.

Source : Ubisoft