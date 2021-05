Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau montre le premier costume de son pass d'extension

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, le pass d'extension d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau proposé au prix de 19,99 euros nous dévoile aujourd'hui un aperçu d'un de ses costumes. Cette nouvelle tenue pour Link (associée à une nouvelle arme) constitue le bonus d'achat de ce Dlc, celui-ci sera disponible le 28 mai prochain . Comme vous pouvez le constater ci-dessous il s'agit de la tenue archéonique pour Link ainsi que son combo épée et bouclier lui aussi basé sur les gardiens de Breath of the Wild.

Cette image signifie aussi que la campagne de communication autour de ce fameux pass d'extension débute et que nous devrions bientôt en savoir plus sur son contenu global. Qui sait, peut-être que nous en saurons plus à l'E3 2021 de Nintendo ?

Que pensez-vous de ce premier aperçu du Dlc d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau ? Qu'attendez-vous des nouveautés d'ores et déjà annoncées pour le jeu ? Nous vous avons glissé ci-dessous le programme complet de ce pass d'extension.