Partenariat - Chez Tamalou présente la Switch Letter de la semaine 41

Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de notre ami Tamalou. Cette semaine ayant été une fois de plus riche en informations concernant la Nintendo Switch, Tamalou est de nouveau présent pour vous condenser l'actu via son format Switch Letter.

Au menu cette semaine, gros focus sur Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau et Pikmin 3 Deluxe, l'arrivée prochaine de Mario Kart LIVE : Home Circuit le 16 octobre , et la folle rumeur qui annoncerait que Nintendo envisagerait de faire de la Nintendo Switch une plateforme standardisée, avec de nouveaux modèles au fil des ans comme le fait Apple par exemple.

Nous vous laissons découvrir le dernier épisode de la semaine 41 ci-dessous, et nous vous invitons à vous rendre sur sa chaîne Youtube officielle "Chez Tamalou" pour découvrir tout le contenu qu'il propose. Bon visionnage à tous !