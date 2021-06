Hyrule Warriors : l'Ere du Fléau : finalement Nintendo corrige le bug eShop et personne n'obtiendra le pass d'extension gratuitement ni même le bonus

Souvenez-vous, il y a quelques jours nous vous informions qu'un bug eShop permettait à tous les joueurs d'obtenir gratuitement le bonus d'achat censé pourtant être réservé uniquement aux joueurs ayant acheté le pass d'extension du jeu Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau vendu à 19,99€ . Mieux, une fois le bonus d'achat téléchargé, il n'était plus possible d'acheter le pass d'extension, laissant penser qu'en téléchargeant le bonus, les joueurs chanceux avaient aussi obtenu gratuitement le pass d'extension. On se doutait bien que Nintendo allait réagir... Et depuis plusieurs heures , les joueurs ayant obtenu le bonus d'achat sans avoir acheté le pass d'extension d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau ont reçu un mail de Nintendo s'excusant du bug et expliquant que non seulement ils n'avaient pas obtenu le pass d'extension du jeu gratuitement (et qu'ils pouvaient donc l'acheter) mais que le bonus d'achat (une armure complète) leur sera repris lors de la sortie prochaine de la partie 1 du pass avec une mise à jour du jeu.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est disponible depuis le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le jeu, retrouvez notre test complet ICI et nos vidéos exclusives en français LA.