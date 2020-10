Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau - Aperçu de la carte d'Hyrule et de diverses fonctionnalités

Bien qu'il ne se soit montré qu'une vingtaine de minutes aujourd'hui, Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau nous a dévoiler largement de quoi nous hyper en attendant sa sortie le mois prochain sur Nintendo Switch. Après nous avoir montré Urbosa en pleine action, les trois présentatrices du Nintendo Treehouse de ce mercredi 7 octobre nous ont dévoilé un élément très important du titre : la carte d'Hyrule.

En effet, à contrario de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, plus question ici de monde ouvert. Les actions entre chaque missions se dérouleront à la place directement sur la carte d'Hyrule, 100 ans avant les événements du jeu de 2017. Hyrule étant encore pleine de vie dans Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau. Nous pouvons apercevoir de nombreux lieux sur la carte, et divers points d'intérêts qu'il sera utile de visiter pour améliorer ses personnages, en voici quelques exemples :

Le forgeron pour améliorer ses armes

Diverses quêtes à compléter pour recevoir des récompenses

Des zones d'entrainement pour apprendre à manier différents types d'armes

Outre ces différents éléments, il sera également possible lorsque nous sommes sur la carte d'accéder à l'inventaire de Link pour choisir quelle arme lui équiper, et tout comme dans Breath of The Wild, les différentes pièces d'équipement pourront être équipées pour créer les looks les plus improbables comme un Link torse nu mania un marteau à deux mains.