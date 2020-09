Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau : gameplay avec le prodige Goron, Daruk

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est incontestablement LE jeu de la fin d'année sur Nintendo Switch qui aidera les fans à patienter jusqu'à la sortie de la suite de Zelda : Breath of The Wild en découvrant son préquel à la sauce Musou. Ce week-end, de nouvelles séquences de gameplay ont été dévoilées en direct du TGS au Japon (voir Ici.) L'occasion de découvrir des séquences avec Impa jeune ( qui reprend l'apparence de Pahya la petite fille d'Impa dans Breath of The Wild- voir tous les détails ICI) mais aussi d'apprendre de nouveaux détails dont vous pourrez bientôt lire un résumé... En attendant, retrouvez une nouvelle vidéo de gameplay, toujours en direct du TGS, montrant le prodige Daruk en action. Dans la même vidéo, vous retrouverez aussi Link et Impa. Enjoy.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera disponible le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch. A noter que le jeu est disponible en précommande sur l'eShop au prix de 59,99€ pour un poids de 10 Go .