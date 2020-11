Hyrule Warriors, Immortals Fenyx Rising, Monster Hunter Rise, Bravely Default II, Super Mario 3D World... Le poids des prochains jeux sur l'eShop de la Nintendo Switch

A la sortie de la Nintendo Switch, nous avions entrepris de lister le poids de tous les jeux disponibles en téléchargement sur l'eShop de la Nintendo Switch. Une bonne idée sachant que le poids des jeux est une donnée importante à prendre en compte tant la capacité de stockage initiale de la Nintendo Switch est faible, obligeant les joueurs à se procurer une carte SD en rapport avec leurs habitude de jeux... Seulement très vite l'opération est devenue très compliquée tant les sorties se bousculaient (parfois plus de soixante nouveaux jeux sur une semaine) et finalement on a renoncé à lister tous les jeux de la console.

Cependant, comme c'est une demande assez forte et en attendant d'intégrer cette donnée aux fiches de jeux, veuillez retrouvez ci-dessous le poids des prochains "gros" jeux de la Nintendo Switch (mais aussi de quelques plus "petits.) Cela vous permettra peut-être d'anticiper et de vous procurer la carte SD avec la capacité de stockage idéale.

Poids des jeux à venir sur Nintendo Switch en 2020 et 2021 .