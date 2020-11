Plus de 40 jaquettes de nouveaux jeux à venir en 2020 et 2021 sur Nintendo Switch

Cette semaine sort Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sur Nintendo Switch. Ce préquel de Zelda: Breath of The Wild devrait, sauf accident, réaliser un joli carton pour les fêtes. Cependant, ce n'est pas le seul jeu qui potentiellement pourrait se retrouver sur la liste des cadeaux de fin d'année. Outre les jeux déjà sortis comme Super Mario 3D All-Stars, il y en aura beaucoup d'autres à commencer par Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercice- mais pas seulement. Il y a quelques mois nous vous avions présenté une liste de jaquettes de jeux Switch piochés sur Amazon (que vous pouvez revoir ICI) Aujourd'hui, nous vous invitons à compléter la collection avec plus de 40 jaquettes de titres qui arrivent ou viennent juste de sortir ou qui sont annoncés l'année prochaine sur la console de Nintendo. Vous verrez qu'il y en a pour tous les goûts...

Source : Amazon