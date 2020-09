Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau : retrouvez ici toutes les nouvelles séquences de gameplay

Pour tous les fans de Zelda, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est évidemment le rendez-vous de cette fin d'année 2020 à ne pas manquer. Prequel de Zelda : Breath of The Wild, le jeu nous permettra de retrouver tous ses personnages emblématiques mais aussi de les diriger, notamment Link et Zelda bien sûr mais aussi les quatre Prodiges, Impa et encore d'autres à découvrir. Si jusqu'à présent nous n'avions vu qu'un trailer du jeu, aujourd'hui de nouvelles séquences de gameplay ont été publiées en direct du TGS (voir là) ainsi qu'un tout nouveau trailer en français (voir là.) Retrouvez toutes ces séquences avec nos vidéos ci-dessous.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera disponible le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch. A noter que le jeu est disponible en précommande sur l'eShop au prix de 59,99€ pour un poids de 10 Go .

