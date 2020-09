Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Découvrez les Prodiges dans un nouveau trailer en français

Aujourd'hui nous avons pu profiter ce jour d'une présentation globale du gameplay de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau à l'occasion du TGS 2020. Cette dernière nous a permis d'en apprendre un peu plus sur les nouveautés de gameplay, la confirmation du personnage d'Impa comme personnage jouable, ainsi que le nouveau petit gardien qui aura son rôle à jouer dans l'histoire.

Nintendo vient de renforcer de son côté l'impatience des fans de la licence avec la parution du tout dernier trailer en date du jeu, baptisé L'union des héros. Comme indiqué dans le titre, cette vidéo met en avant de manière un peu plus détaillée les 4 Prodiges rencontrés dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild, à une époque où ils étaient encore bien vivants, et au mieux de leur forme.