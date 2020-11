Hyrule Warriors : l'Ere du Fléau : des streamers bannis de Twitch pour avoir jouer au jeu avant sa sortie

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est désormais disponible sur Nintendo Switch. Cependant, certains petits chanceux y jouent depuis quelques jours et partagent même leurs parties sur le net... Une générosité qui n'est visiblement pas du goût de Nintendo. On apprend en effet que certains streamers ont été bannis 48h de la plateforme Twitch pour avoir joué au jeu, une journée en avance (sachant qu'avec les décalages horaires, le jeu n était pas encore disponible partout sur la planète à ce moment-là...) A dire vrai, les raisons de ces bannissements sont assez floues, puisque Twitch parle simplement d'une violation des droits d'auteur. Certains pensent alors que c'est probablement lié aux versions pirates du jeu qui circulent sur le net. C'est en tout cas une première pour un jeu de cet ampleur à un jour de sa sortie mondiale.

BRO DID I JUST GET BANNED ON TWITCH FOR AGE OF CALAMITY?! pic.twitter.com/kKdEX6Yhkm