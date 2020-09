Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau du gameplay prévu aujourd'hui

Nous vous en parlions il y a quelques jours de cela ici, de nouvelles images de Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau sont prévues aujourd'hui. En effet, en ce moment se déroule au Japon un événement annuel appelé le TGS (Tokyo Game Show). Un rendez-vous à ne pas manquer car beaucoup de studios et d'éditeurs japonais se rassemblent afin de dévoiler l'avenir du jeu vidéo. Pandemie oblige, cette année le TGS a organisé son événement en ligne restreignant la communication des éditeurs par des directs.

C'est le cas de Koei Tecmo, les développeurs derrière ce Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau, qui a organisé aujourd'hui un live. Si cela vous intéresse, retrouvez ci-dessous le lien du live qui débutera à 14 h avec du Atelier Rysa : Ever Darkness and the Secret Hideout puis suivi de Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau (vers 15 h). Restez connecté sur Nintendo-Master pour ne rien manquer de l'actualité Nintendo.

Source : Youtube