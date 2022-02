Fire Emblem: Three Hopes obtient sa classification en Australie

C'était une des petites surprises du dernier Nintendo Direct de février, Nintendo et Koei Tecmo ont signé un nouveau partenariat donner à la manière de Hyrule Warriors : L'Ère du fléau un scénario additionnelle à l'histoire de Fire Emblem : Three Houses. Dénommé Fire Emblem Warriors: Three Hopes nous savons déjà que le titre est actuellement classé PEGI12 par notre organisme d'évaluation francophone, mais du côté de l'Australie le Musou vient d'obtenir sa classification définitive, avec la note de M pour Moderate Impact.

Sans surprise, c'est la thématique de la guerre et les morts par centaines qui ont influé sur la note finale du jeu. Toutes les informations de la notation sont à retrouver sur le site de classification Australien juste-ici. Quoiqu'il en soit, Fire Emblem Warriors: Three Hopes est attendu sur Nintendo Switch pour le 24 juin 2022 .