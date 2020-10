Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau : découvrez les bonus de précommande du jeu au Royaume-Uni sur le store officiel de Nintendo

C'est incontestablement l'un des points de focalisation des joueurs cette année sur Nintendo Switch : Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, un préquel de The Legend of Zelda Breath of The Wild à la sauce Warriors qui va nous permettre de retourner à Hyrule pour y vivre la grande aventure aux côtés des prodiges. Pour le moment en France, Nintendo n'a pas encore dévoilé d'édition collector. Il en existe une au Japon (voir ici) mais pour le reste du monde, c'est encore un mystère. Pour autant, il est évidemment déjà possible de précommander le jeu sur diverses enseignes mais aussi sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 59,99€ . Une précommande qui permet d'ailleurs d'obtenir une arme pour le moins originale... En attendant d'autres infos concernant la France, on découvre qu'au Royaume-Uni, sur la boutique officielle de Nintendo, il est possible de précommander le jeu en version physique pour 49,99£ (soit plus ou moins 55€) et ainsi obtenir trois goodies exclusifs : une affiche, un calepin et une série de cartes postales très belles (dont Link et Zelda... ) Retrouvez tous ces goodies en images sur cette page.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera disponible le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch.

Une histoire qui se déroule 100 ans avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild…

Voyagez dans le passé d'Hyrule et combattez pour empêcher la destruction du royaume dans Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau pour Nintendo Switch!

Se déroulant un siècle avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le destin d'Hyrule est en jeu. Menez vos forces sur le champ de bataille, puis combattez la puissance de Ganon le fléau dans la lutte ultime pour la survie.

Hyrule Warriors: L'Ere du Fléau combine un gameplay bourré d'action avec les paysages riches de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour créer une expérience nouvelle et passionnante:

Un monde familier…: Découvrez le monde d'Hyrule sous un angle différent, avant que Ganon, le Fléau ne frappe.

Découvrez le monde d'Hyrule sous un angle différent, avant que Ganon, le Fléau ne frappe. … Avec des visages familiers: prenez le contrôle de Link, Zelda et des autres Prodiges d'Hyrule alors qu'ils se dressent contre un mal voué à la destruction totale!

prenez le contrôle de Link, Zelda et des autres Prodiges d'Hyrule alors qu'ils se dressent contre un mal voué à la destruction totale! Combats rapides: utilisez des armes puissantes et des runes magiques pour vaincre des armées d'ennemis, ainsi que pour affronter des monstres vraiment redoutables.

utilisez des armes puissantes et des runes magiques pour vaincre des armées d'ennemis, ainsi que pour affronter des monstres vraiment redoutables. Une narration approfondie: vivez une histoire unique sur le champ de bataille et à travers des cinématiques entièrement doublées en essayant d'éviter le grand Fléau et de sauver Hyrule!

vivez une histoire unique sur le champ de bataille et à travers des cinématiques entièrement doublées en essayant d'éviter le grand Fléau et de sauver Hyrule! Être solidaires : Amenez un ami au combat avec vous sur une Nintendo Switch et affrontez Ganon, le Fléau en équipe. Combattez côte à côte ou divisez vos efforts pour couvrir plus de terrain, compléter des objectifs ou vaincre les forces des ténèbres!

Détails du pack de jeu: