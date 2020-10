Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau : nouvelle vidéo de comparaison avec Zelda Breath of The Wild

Depuis son annonce surprise (voir ICI), Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau ne cesse de faire rêver les joueurs et plus particulièrement les fans de Zelda Breath of The Wild qui y retrouvent tout l'univers les personnages, les lieux mais aussi le style graphique. Evidemment, il reste encore beaucoup d'inconnues sur les personnages jouables mais aussi sur les nouveautés que le jeu pourraient renfermer... Y aura-t-il d'autres lieux et des personnages inédits (mais importants) dans L’Ère du Fléau ? Le mini Gardien façon bébé Yoda découvert récemment a déjà interpellé pas mal de joueurs (d'autant plus que son rôle a l'air d'être important au point d'être visible au centre de la jaquette...)

En attendant, c'est plutôt les ressemblances et les points communs que GameXplain c 'est encore une fois amusé à dénicher dans les dernières vidéos du jeu. Retrouvez cette nouvelle vidéo sur cette page (sachant que a première est toujours à voir ICI) dans laquelle vous reconnaîtrez plusieurs lieux parcourus dans Zelda Breath of The Wild à la sauce Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. En prime retrouvez quelques captures d'écran et arrêts sur image.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera disponible le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch. A noter que le jeu est disponible en précommande sur l'eShop au prix de 59,99€ pour un poids de 10 Go .

Source : Youtube