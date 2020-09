Zelda Breath of The Wild vs Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau - Comparaison, points communs et différences

Surprise ! Alors que nous attendions fébrilement des nouvelles de la suite de Zelda Breath of The Wild, Nintendo nous a littéralement cueilli en nous offrant dès cette année une préquelle inattendue façon Hyrule Warriors (voir détails ICI) ! Nommé Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, le jeu nous invite à vivre le combat titanesque entre les forces du bien et les forces du mal survenu un siècle avant les événements de Breath of The Wild. Et si beaucoup de questions restent pour le moment encore en suspend, notamment sur le roster ou encore le gameplay du jeu, le trailer publié dans la foulée de l'annonce a permis de constater que les graphismes du jeu étaient très proches de ceux du jeu original dont il reprend le style graphique mais aussi les personnages et l'univers...

Grâce au site GameXplain qui, comme à son habitude, a disséqué le trailer pour essayer d'en tirer un maximum d'informations (comme ICI) on découvre aussi que certains environnements sont quasi identiques à ceux de Breath of The Wild et que comme, probablement, avec les personnages, les développeurs n'ont quasiment rien eu à faire ! Par contre, on remarque aussi que certains endroits détruits dans Breath of The Wild ont été reconstruits... Alors à ce stade, on ne sait pas si le monde de L’Ère du Fléau sera aussi vaste et ouvert que celui de Breath of The Wild et s'il nous permettra de découvrir de nouveaux lieux et environnements. On espère en apprendre plus, le 26 septembre prochain . En attendant, retrouvez la vidéo de GameXplain ci-dessous.