Impa jeune au casting du prochain Hyrule Warriors ?

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est la sensation du moment même si pour le moment, on ne sait finalement pas grand chose du jeu (tout est là) et qu'il faudra attendre le 26 septembre prochain pour une présentation plus complète. En attendant, les joueurs se posent des questions notamment sur le roster du jeu... Dans l'épisode original, les développeurs avaient (à l'arrivée) été cherché plus de trente personnages parmi les plus emblématiques de chaque opus mais aussi parmi les personnages secondaires parfois surprenants comme Machaon. Ils en avaient avait aussi créé de toutes pièces comme Lana ou encore Linkle. Sachant que L’Ère du Fléau racontera le combat contre Ganon, 100 ans avant les événements de Zelda Breath of The Wild, beaucoup de joueurs se demandent si le jeu proposera finalement autant de combattants hormis Zelda, Link et les Prodiges.

En même temps, il y a déjà de base énormément de personnages secondaires dans Zelda Breath of The Wild qui pourraient prendre part d'une manière ou d'une autre au combat comme Pru'ha, Noïa ou encore... Impa. Si tout ceci reste théorique, le site GameXplain a d'ailleurs remarqué un personnage de dos dans deux séquences du trailer et est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'Impa jeune. Le site pense qu'elle pourrait avoir une apparence proche de celle de sa petite fille, Pahya dans le jeu... Alors qu'en pensez-vous ? Retrouvez la vidéo de GameXplain ci-dessous et n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera disponible le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch. A noter que le jeu est disponible en précommande sur l'eShop au prix de 59,99€ pour un poids de 10 Go .

Source : Youtube