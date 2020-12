Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 48 en France - Animal Crossing : New Horizons au sommet de sa forme

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 48 (du 23 au 27 novembre 2020 ) qui nous est proposé, avec Animal Crossing : New Horizons au sommet de sa forme.

En effet, Animal Crossing : New Horizons continue son ascension et prend cette semaine la première place. Au vu des fêtes de fin d'année, il semblerait que les familles françaises aient opté pour une approche plus conviviale du jeu vidéo via l'achat de ce dernier. L'engouement autour de ce titre reste depuis sa sortie assez phénoménal. Nous retrouvons Call of Duty : Black Ops Cold War à la seconde position sur PS4, un titre qui semble être apprécié par les fans de la licence au vu des derniers résultats hebdomadaires. Arrivé à la première place la semaine dernière (voir ici), Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau se retrouve cette semaine en troisième position. Sans grande surprise, c'est Assassin's Creed : Valhalla sur PS4 qui se retrouve à la quatrième place suivi de FIFA 21 en cinquième position aussi dans sa version PS4.