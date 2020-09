Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 36 en France - Marvel's Avengers et les jeux de sport au top

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 36 (du 28 août au 4 septembre ) qui nous est proposé, avec cette fois-ci un top peu commun depuis ce début d'année où Nintendo n'est pas majoritairement représenté.

C'est au tour des super héros et des sportifs de briller en cette fin d'été. Nous retrouvons le tant attendu Marvel's Avengers à la première place de ce top suivi de NBA 2K21 dans son édition Mamba Forever puis dans sa version classique. Malgré tout, Animal Crossing : New Horizons conserver sa place dans ce top et se positionne à la 4ème place. Il semblerait que le jeu suscite encore la curiosité des joueurs en France. Et nous terminons par Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 à la 5ème place. Dans l'ensemble un top assez inattendu mais surprenant.