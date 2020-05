Animal Crossing : New Horizons devient l'opus le plus vendu de la licence

Sorti il y a maintenant 6 semaines , Animal Crossing : New Horizons continue de marquer l'histoire de la Nintendo Switch et de la licence Animal Crossing. Alors qu'il avait déjà fait un carton aux USA, mais aussi en France, la licence de Nintendo passe aujourd'hui un cap symbolique. En effet, il est devenu le jeu le plus vendu de la licence Animal Crossing en à peine 6 semaines, dépassant Animal Crossing : New Leaf - Welcome amiibo.

L'opus 3DS s'était écoulé à 11,69 millions d'exemplaires en à peu près 6 ans, là où Animal Crossing : New Horizons s'est vendu à 13,41 millions en à peine.... 6 semaines. Le jeu s'installe donc à la 7ème place des plus grosses ventes sur Nintendo Switch, derrière Pokémon Let's Go.

Il est très facile d'imaginer que la crise sanitaire liée au COVID-19 a aidé le jeu à se vendre, vu qu'il est assez long et chronophage. La licence s'installe donc enfin comme étant une licence Nintendo très importante, à la hauteur de The Legend of Zelda ou de Super Mario Bros. Breath of the Wild et Super Mario Odyssey risquent d'ailleurs d'être dépassé par Animal Crossing : New Horizons en vente. C'est Tom Nook qui doit être content !

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch

Source : Cnet