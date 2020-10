Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 42 en France - FIFA 21 toujours en tête de liste

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 42 (du 12 au 16 octobre 2020 ) qui nous est proposé, avec sans surprise FIFA 21 qui est encore une fois cette semaine est majoritairement représenté.

Elle est sans conteste l'une des séries les plus populaires auprès du grand public à l'international à savoir FIFA. Nous retrouvons donc encore une fois cette semaine FIFA 21 à la première place dans sa version PS4 mais aussi à la troisième et cinquième place dans sa version XBox One et Nintendo Switch. Un gros blockbuster qui comme chaque année fait vendre par millions à travers le monde. Cependant, nous avons le droit cette semaine à un nouvel arrivant à savoir Mario Kart LIVE : Home Circuit qui malgré son prix élevé arrive en deuxième position. Et pour finir c'est Animal Crossing : New Horizons qui est à la quatrième place, un géant qui semble ne pas vouloir céder facilement son trône.