Animal Crossing : New Horizons - Découvrez le décor de la PAX EAST 2020

Se déroulant du 27 février au 1er mars à Boston, la PAX EAST 2020 est l'occasion pour Nintendo de mettre en avant son prochain gros jeu : Animal Crossing : New Horizons sur Nintendo Switch. Si comme votre serviteur vous n'avez pas pu prévoir un billet direction Boston, nous pouvons compter sur les membres de GameXplain qui nous dévoilent en vidéo le décor réalisé pour la licence Animal Crossing.

Pour découvrir ce décor bucolique, mélangeant camping en pleine nature, décors de plages et autres accessoires typiques de la licence, nous vous laissons visionner la vidéo ci-dessous. Et pour les fans de la licence, nous vous donnons donc rendez-vous le 20 mars prochain dans Animal Crossing : New Horizons.