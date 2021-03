Animal Crossing : New Horizons : visitez l'île officielle de Nintendo redécorée pour le 35eme anniversaire de Super Mario

Depuis novembre dernier , Nintendo permet aux fans de visiter son île officielle via les rêves de Serena (voir ici.) Si vous avez déjà été y faire un tour, sachez que pour le 35eme anniversaire de Super Mario (et suite à la mise à jour de mars), Nintendo a refait la déco et redonné un petit coup de Terraformation. Le résultat est sympathique et s'apparente à un petit musée à la gloire de Mario. Vous apprécierez d'ailleurs des petites références posées ici ou là à différents épisodes de la licence. Pour faire un petit tour sur l'île de Nintendo, une seule solution, vous allonger dans un lit et vous endormir pour rencontrer Serena. Le code de l'île de Nintendo n'a pas changé. C'est le DA- 6382 1459 4417

Vous pouvez aussi zieuter notre vidéo de notre escapade sur Ninten ci-dessous. Et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

