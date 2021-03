Animal Crossing : New Horizons : les tuyaux, les items et les costumes Super Mario sont disponibles

It's Mario time dans Animal Crossing : New Horizons ! Vous pouvez dès à présent retrouvez des objets, des costumes spéciaux et surtout des tuyaux de téléportation dans l'application Nook Shop. Les tuyaux vous permettront désormais de vous déplacer hyper facilement d'un point à l'autre de votre île (voir notre news dédiée) sachant que si vous en mettez plus de deux l'endroit ou les tuyaux vous conduiront sera aléatoire. Un bonus très sympathique qui va permettre de personnaliser son île à l'image de Mario et même de créer des parcours et des petites aventures. D'ici peu retrouvez notre vidéo et le détail de tous les objets disponibles.

