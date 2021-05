Koei Tecmo aimerait réaliser un Super Mario Warriors

On a déjà du mal à s'en souvenir mais à la sortie du premier Hyrule Warriors sur Wii U en 2014, le mélange entre la licence Zelda et le genre musou est apparu comme un énorme cadeau pour les fans qui n'avaient jamais osé imaginer un tel mariage. Depuis, Fire Emblem a eu droit au même traitement et Hyrule Warriors a même eu une suite Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau reprenant l'univers de The Legend of Zelda : Breath of the Wild; un titre qui a remporté un grand succès avec près de 3,7 millions d'exemplaires expédiés dans le monde. Autant dire que Koei Tecmo est aujourd'hui tout a fait disposé à renouveler l'expérience avec d'autres licences et en particulier d'autres licences Nintendo.

Dans une entrevue publiée par le site allemand JPGames, Hisashi Koinuma, président de Koei Tecmo s'est en effet prononcé par un Super Mario Warriors ! Alors certes, à première vue, l'univers s'y prête moins et il faudrait sûrement trouver le bon concept pour détourner la violence des combats qui ne vont pas dans le sens des personnages que Nintendo a toujours préservé de la moindre violence. En même temps, ces derniers temps, Nintendo est plus ouvert- voir par exemple Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle dans lequel Mario et ses amis tiennent des armes... Donc, pourquoi pas ? Bien qu'un Nintendo All-Stars Warriors serait peut-être plus judicieux même s'il existe déjà une célébration de l'univers de Nintendo version castagne : Super Smash Bros. Ultimate.

Alors seriez-vous partant par un Warriors / musou avec Mario ou d'autres héros Nintendo ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.