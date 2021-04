Hyrule Warriors : l'Ere du Fléau : 3,7 millions expédiés dans le monde

On vous l'indiquait en janvier dernier mais cela se confirme aujourd'hui. Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est un énorme succès. Dans son dernier rapport, Koei Tecmo révèle avoir expédié près de 3,7 millions de copies à travers le monde (soit 700 000 de plus que lors de son dernier rapport) faisant du jeu, le "Warriors" le plus vendu jusqu'à présent. Un exploit d'autant plus remarquable que le jeu est exclusif à une seule plateforme et qu'il a moins de six mois d'existence. Il faut donc s'attendre à ce que les ventes continuent de grimper d'autant plus avec le pass d'extension dont la première partie arrive le 28 mai prochain (voir détails ICI.)

Pour rappel, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est disponible depuis le 20 novembre prochain sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le jeu, retrouvez notre test complet ICI et nos vidéos exclusives en français LA.

Source : Koeitecmo