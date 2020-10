Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Link dévoile ses compétences marteau en main le temps d'un entrainement

Vous êtes-vous déjà demandé dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild où diable avaient pu passer tous les soldats du Royaume lors de l'invasion du Fléau ? Il semblerait que notre ami Link leur ait fait des misères au cours de longues sessions d'entrainement. Comme expliqué dans une news précédente consacrée au nouveau contenu dévoilé ce jour de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, la carte du monde proposera de multiples missions, dont la possibilité pour Link de s'entraîner au maniement de différentes armes.

L'extrait dévoilé ce jour lors du Nintendo Treehouse nous a permis de découvrir Link, maniant fièrement un marteau à deux mains, le faisant s'abattre le temps d'un entrainement sur les pauvres soldats du royaume. Nous vous laissons retrouver ci-dessous son entrainement musclé, et vous donnons rendez-vous le 20 novembre 2020 pour la sortie officielle de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sur Nintendo Switch.

