Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Plus de 3,5 millions d'unités vendues, un nouveau record pour un jeu Musou

Est-ce que les cross-over avec les licences Nintendo seraient le nouvel Eldorado des développeurs de jeu ? C'est aujourd'hui que Koei Tecmo dévoilait son dernier bilan fiscal, faisant ainsi le point sur quelques-uns des derniers chiffres de vente du studio. Bien que le genre Musou soit encore considéré par beaucoup comme un genre dédié à une petite niche de joueurs, il faut croire que le partenariat avec Nintendo pour la création de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau a été extrêmement prolifique pour Koei Tecmo. Le titre se serait en effet vendu à plus de 3,5 millions d'unités dans le monde, un record pour un jeu Musou.

À côté de cet exploit, Koei Tecmo s'est également vanté des autres chiffres de vente sur le marché asiatique. Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée s'y est écoulé à 220.000 unités tous supports confondus, ainsi que Romance of the Three Kingdoms XIV écoulé quant à lui à un peu plus de 100.000 exemplaires. Des résultats qui gonfleront on l'espère avec la sortie de Ryza 2 en Occident ce 29 janvier, et les prochains titres à paraître dans le restant de l'année 2021.

Source : Koei Tecmo